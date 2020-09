Rematan os campamentos da Pobra

A Pobra. O campamento de conciliación que se estivo desenvolvendo ao longo de todo o verán e ata a véspera do inicio do curso escolar na Pobra, chegou á súa fin. Para tal ocasión, os pequenos e pequenas realizaron diversas actividades como, por exemplo, ver a película Coco e facer a maqueta dun rinoceronte. Dito servizo prestouse no CEP Salustiano Rey Eiras, posto en marcha por quinto ano.

Ademais, incluíu o Servizo de Madruga e comedor para lles dar maiores facilidades ás familias usuarias. s. s.