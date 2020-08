Renovación de alumeado dos edificios municipais e os núcleos da Laracha

BERGANTIÑOS. O Concello da Laracha anuncia que no mes de setembro completarase a execución dos traballos de renovación das luminarias en edificios municipais e núcleos urbanos e rurais. No primeiro caso inclúense a casa do concello, o centro sociocultural de Paiosaco, o edificio de servizos múltiples e a biblioteca municipal. Ademais completarase o cambio de lámpadas en Laracha, Paiosaco e Caión e nos distintos núcleos rurais. Neste caso xa se renovaron o 60% das luminarias, e nos outros dous proxectos executouse o 80%. Ademais, xa foron substituídas todas as dos pavillóns e as do ámbito do parque empresarial larachés. O investimento total achégase aos 1,2 millóns de euros, dos cales o 20% será financiado con fondos municipais. O Concello espera amortizar o investimento “nun breve prazo de tempo”. J. M.