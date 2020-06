Renovan o pavimento e os aparcamentos de tres rúas na Laracha e unha marquesiña en Paiosaco

A Laracha. Nesta semana quedará rematado o proxecto de mellora de tres rúas no núcleo urbano da Laracha, promovido polo Concello. Os traballos concéntranse nos trazados dos viais Arxentina, Santiago e Avenida Bos Aires.

As actuacións inclúen a nova pavimentación dunha superficie total de 6.500 metros cadrados, incluíndo o ámbito de circulación das tres vías e tamén os espazos de aparcamento de vehículos. Completaranse os traballos coa sinalización horizontal e vertical. A actuación está valorada en máis de 95.000 €.

PAIOSACO. Por outra banda, en Paiosaco o Concello procedeu á renovación da marquesiña situada na parte posterior do centro sociocultural, que fai a función de cuberta no acceso exterior e independente ao salón de actos. A actual infraestrutura estaba danada tras levar anos exposta ás inclemencias do tempo, polo que será dotada dun material máis resistente e instalarase un peche metálico.