Rescatan catro crías de xabarín que estaban nunha canle en Carantoña

VIMIANZO. Efectivos do parque de Bombeiros de Cee, axentes da Garda Civil e da Policía Local de Vimianzo, membros de Protección Civil e un grupo de cazadores participaron na noite do xoves nun singular rescate, conquerindo poñer a salvo a catro crías de xabarín que quedaron atrapadas nunha canle da central hidroeléctrica do río Grande, na parroquia vimiancesa de Carantoña. Ao parecer, os pequenos xabaríns xa foran vistos uns días atrás pola zona, pero os equipos de rescte non conqueriron atopalos ata a tarde-noite do xoves, logo de recibir un novo aviso dun veciño. Os bombeiros aseguraron que “foi un traballo laborioso de localización e captura”, para o cal tiveron que empregar unha rede. Os catro animais estaban en bo estado e foron liberados para que poidesen atopar a súa nai.