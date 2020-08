Retómanse os cursos presenciais na aula Cemit boirense co de informática

BOIRO. A Aula Cemit de Boiro, situada no centro social, retomará en setembro a formación presencial cunha serie de cursos de informática. O primeiro que se vai impartir é o de iniciación a esta materia, os días 7, 8, 9, 10 e 11. O de iniciación a Internet será os días 14, 15, 16 e 17. O de trámites online, co que se van dar as directrices básicas para facilitar xestións en Internet, será os días 28 e 29, e tamén se vai impartir un de sistema de videoconferencias que se celebrará os días 30 setembro e 1 de outubro. O horario das catro accións formativas vai ser de 10.00 a 12.30. As inscricións para están xa abertas e poden facerse no enderezo electrónico axentetic@boiro.org ou chamando ao número de teléfono 981 842 635. Ademais dos cursos presenciais, a aula Cemit segue a impartir outros online de diversas temáticas. S. S.