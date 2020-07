Retómase o obradoiro dual do Ulla

Touro. Os vinte alumnos desempregados que se están a formar no Obradoiro Dual de Emprego Ulla-Boqueixón-Touro-Vedra 2019 retomaron a pasada semana a súa actividade tras o parón a causa da pandemia. As especialidades deste curso son as repoboacións forestais e os tratamentos silvícolas, así como as actividades auxiliares en conservación e mellora de montes. O obxectivo é formar aos parados dos concellos que abarca para incrementar as súas posibilidades de atopar un emprego no rural. Dita iniciativa está financiada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. a.p.