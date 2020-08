Rexeitan que se autorice o acceso de cans a Piñeirón

O Concello de Boiro aprobou no pleno do xoves 23 unha modificación inicial do regulamento de animais domésticos e salvaxes en cautividade, que está a exposición pública durante un mes antes de ser aprobada definitivamente. O obxectivo é permitir a estadía e paseo de animais durante a época estival nun areal do municipio.

A praia elixida foi a de Piñeirón, en Cabo de Cruz, pola que, de aprobarse a proposta, podería pasearse con mascotas desde o 1 de xullo ata o 30 de setembro de cada ano. A iniciativa está baseada nunha petición popular avalada por case 500 firmas.

Para esta elección tivéronse en conta as condicións ambientais e de flora e fauna da praia, e o Concello tivo que facer unha modificación no regulamento de animais domésticos e pedir unha solicitude-informe de compatibilidade de dito areal como zona de espallamento de cans, cos valores ambientais da praia.

A Consellería de Medio Ambiente emitiu un informe favorable, e o areal de Piñeirón non se atopa dentro da rede galega des espazos naturais, nin está afectado polo decreto que protexe á píllara.

Pero en Cabo de Cruz os ánimos están caldeados con esta modificación inicial. Os usuarios habituais deste areal (entre eles, veciños do lugar), opóñense a esta proposta alegando que se trata dunha praia de pequenas dimensións, na que o aforo establecido apenas deixa marxe para o incremento de usuarios; que acuden a ela moitas familias, con nenos, o que fai que se dispare o risco de incidentes e para a saúde; e que non hai espazo para delimitar zonas para manter separados a usuarios con e sen mascotas.

Din tamén que é das máis alonxadas do centro para os visitantes. Por outra banda, os detractores da modificación apuntan que actualmente, sen estar autorizado o acceso de mascotas, atópanse excrementos de cans na area a diario, que se incumpre con frecuencia o regulamento sobre animais domésticos e salvaxes en cautividade e que van á praia persoas con cans potencialmente perigosos sen buceiro nin correa.

Moitos dos reclamantes son donos de cans. Algúns defenden que hai que poñer en marcha este servizo en Boiro, pero nun areal (ou en varios) coas características apropiadas. Outros din que levar as mascotas a pasar unha xornada de praia ás horas de máis calor é unha barbaridade para a saúde dos animais.

Os afectados solicitaron ó Concello a documentación do expediente na que se fundamenta dita decisión (informes de Secretaría, do Servizo de Patrimonio Natural e da Técnico de Medio Ambiente, e copia dos escritos nos que se demanda a posta en funcionamento deste servizo), e van presentar alegacións.

Mentres, remitíronlle ó goberno local un escrito no que lle piden que “para manter a paz social, evitar que o conflito estoupe acadando extremos innecesarios e frear o crecente incumprimento do regulamento” renuncie á modificación. E advirten que loitarán “ata a fin para que se impoña a cordura”.

Pola súa banda, o alcalde, José Ramón Romero, dixo a este xornal que a proposta foi da Consellería de Medio Ambiente, que conta cos preceptivos informes favorables e que outros areais non reúnen as características necesarias para dito servizo por anidamentos de píllara, sendo a única urbana na que se podía dar. Con todo, engadiu que “non estamos pechados a nada” e anunciou que se reunirá cos afectados para escoitalos. Asimesmo, lembrou que mentres a modificación non sexa definitiva, non se pode acceder con cans ás praias.