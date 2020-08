Rexeitan unha oferta para obrar en Bertamiráns

Ames. A mesa para a contratación da reforma do centro de saúde de Bertamiráns acordou propor ao órgano de contratación a exclusión da oferta de Iam Rumbo Instalaciones y obras “por considerar que non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos propostos, polo licitador, na súa oferta económica”. E, do mesmo xeito, requirese ao licitador clasificado en primeiro lugar, Construcciones y Proyectos Abilleira, a documentación por considerala “a oferta máis vantaxosa” entre as recibidas.

Respecto da oferta que cae da mesa de contratación, os técnicos lembran que “non modifica ningún prezo do cadro de man de obra, nin do cadro de maquinaria, mantén os prezos de proxecto para a xestión de residuos, para o capítulo de seguridade e saúde e mantén as porcentaxes do proxecto de gastos xerais e beneficio industrial, polo tanto tratase dunha oferta que se basea solo en modificar os prezos dos materiais que di adquirir a menor custo que o indicado no proxecto e adxunta soamente cartas de compromiso dos seus provedores habituais” para iso. c.g.