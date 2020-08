Rianxo: a vila mariñeira que é mar de galeguidade, de literatura e de música

Nomear Rianxo e traer á mente a famosa Rianxeira é todo un. O seu autor, Ángel Romero, soubo reunir nunha fermosa melodía sentimentos e emocións, literatura, fe, mar e música nunha composición que transcende fronteiras: A Virxe de Guadalupe, cando vai para Rianxo, descalciña pola area parece unha rianxeira... Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van...

A moreniña converteuse nun auténtico símbolo identitario non só para os rianxeiros ou para o Celta, senón para todos os galegos.

Rianxo, vila mariñeira antiga e nobre que, malia o paso dos tempos, segue fiel á súa idiosincrasia, ás súas orixes e herdanza cultural. É imposible paseala e non quedar engaiolado polos seus solpores, polas súas rúas e pola súa xente. Resulta obrigado citar a súa xeitosa biblioteca pública situada no barroco pazo Martelo, o seu auditorio, o marabilloso Museo do Mar, a capela da Guadalupe e a igrexa de Santa Columba, a popular “praza do Coño” (exemplo do gran sentido do humor deste pobo), o Paseo dos Escritores, o Campo de Arriba, a capela do Patrocinio... así como a súa banda de música, gastronomía (o Feliciano, o Furancho ou a panadería Pireta, todo un agasallo para os sentidos), festexos e tradicións como o Carme e a Guadalupe, e, por suposto, a fervenza, calidade e actualidade das actividades culturais ofertadas que compiten coas de grandes cidades.

Dous dos lugares emblemáticos da vila, o Castelo da Lúa e o pazo Martelo, onde está localizada a biblioteca pública, fálannos do primeiro señor de Rianxo, Paio Gómez Chariño, un nobre galego que destacou especialmente polo seus dotes militares no mar. De feito, ía á fronte da flota que conquistou Sevilla para a Coroa castelá remontando o Guadalquivir aló polo 1248.

Ademais, Gómez Chariño pasaría á historia como un dos grandes trobadores medievais, escribindo en galego-portugés. A el debémoslle, por exemplo, a primeira composición na que se invoca un santo, concretamente o Apóstolo Santiago, patrón por excelencia dos galegos. Trátase dunha fermosa cantiga relixiosa titulada ¡Ai, Santiago! onde amor humano e fe son un.

Durante a loita entre cristiáns e sarracenos, a namorada prégalle ao Apóstolo (“patrón sabido”) que protexa e traia de Xaén san e salvo o seu amigo, forma en que se denominaba na época medieval o amado/namorado (sobre o mar vén o que flores de amor ten) mentres ela mira as torres de Xaén.

Ai Santiago, padrón sabido/ vós mi adugades o meu amigo!/ Sobre mar ven quen frores d’amor ten:/ mirarei, madre, as torres de Geén./ Ai, Santiago, padrón provado,/ vós mi adugades o meu amado!/ Sobre mar ven quen frores d’amor ten!/ mirarei, madre, as torres de Geén.

Chariño está enterrado na igrexa pontevedresa de San Francisco ca inscrición: “Aquí xace o moi nobre cabeleiro Paio Gómez Chariño, o primeiro señor de Rianxo que gañou Sevilla sendo de mouros e os privilexios desta vila. 1304”.

A herdanza dos tres grandes Castelao (1886-1950), Rafael Dieste (1889-1981) e Manuel Antonio (1900-1930), que viviron na mesma rúa, respírase en cada recuncho. Aínda que, de momento, non se finalizou o proxecto Academia Literaria de Rianxo consistente en musealizar as tres vivendas relacionadas cos tres escritores, podemos visitar o de Manuel Antonio onde ademais de conservarse mobiliario, obxectos e documentos persoais tamén se expoñen audiovisuais e fotos así como referencias ó contexto vital e sociopolítico do autor que contribúen a entender a súa importancia.

Pero Rianxo non é só berce de figuras senlleiras do pasado. Segue producindo grandes intelectuais e figuras dignas do maior recoñecemento.

Rianxeiros, con maiúsculas, de orixe ou de adopción como Xesús Rábade e Helena Villar Janeiro, sempre marabillosos, o innovador escultor e carpinteiro de ribeira Nuco Losada ou Os Rosales (Maruxa Miguéns e o gaiteiro Xosé Romero) os sorprendentes escritores Gonzalo Hermo, Ramón Torrado, X. Ricardo Losada... Todo un mar de orgullosos, valentes e senlleiros rianxeiros que seguen espertando emocións e sentimentos, como os seus predecesores, combinando galeguidade, literatura e música mentres pasan os solpores e ficamos sós, Rianxo, o mar e nós.