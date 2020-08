Rianxo acolle o vindeiro xoves un taller de rap improvisado en galego da man de Frank

Rianxo. O rap improvisado chegará a Rianxo a vindeira semana da man do programa CeibaRimas, unha iniciativa que fomenta o uso do idioma galego na arte da improvisación musical a través de diversos obradoiros e competicións. A cita terá lugar entre as seis e as oito da tarde no Pazo de Rianxiño. As actividades levaranse a cabo da man de Frank, membro do grupo de rap galego Rebeliom do Inframundo.

Trátase dun obradoiro de freestyle en galego no que poderán participar un máximo de quince persoas. A pesares de ter estructura de competición, xa que ao remate do evento final se proclamará un gañador ou gañadora, a deportividade, os valores e o respecto manteranse presentes durante todos os eventos.

“Tanto os obradoiros como as competicións desenvolveranse nun ambiente de seguridade e creatividade para poder avanzar todos os participantes no bo camiño e poñer o freestyle galego no mapa”, sinalan ó respecto dende a organización.

“Xuntamos unha equipa que traballa arreo e sen ánimo de lucro para poder garantir un correcto desenvolvemento das actividades e deste xeito fomentar o emprego do idioma galego neste tipo de disciplina”, engaden. En canto á banda á que pertence o protagonista desta proposta, co rap insumiso como bandeira, Rebeliom do Inframundo posee un dos directos máis enérxicos do panorama musical galego, con tres CD’s autoeditados ás súas costas (A Sorpresa en 2012, Lume e rebeliom en 2016 e Ilegal en 2019) e cunha incansable traxectoria.

A formación está integrada por Nervo (voz), Malvares de Moscoso (voz), Frank (voz e produción), Movementss (produción) e Dj Pol.

Para poder participar nesta iniciativa cultural é preciso inscribirse previamente a través da páxina web do proxecto Ceibarimas (https://ceibarimas.gal) ou da do departamento de Xuventude do Concello de Rianxo (https://concelloderianxo.gal/xuventude).

Por outra banda, os Premios Youtubeir@s, organizados polos servizos de normalización lingüística de dez concellos (entre eles o de Rianxo) chegan á súa cuarta edición cun incremento da súa dotación económica, que pasa de 6.500 a 7.500 € para repartir nas doce categorías do certame. O prazo de inscrición abriuse o día 27 de maio. s. s.