Rianxo acollerá o martes 25 o foro ‘A astronomía nas Rutas Xacobeas’

RIANXO. O vindeiro martes día 25, a partir das 21.00 horas, celebrarase no auditorio municipal de Rianxo o congreso público titulado A astronomía nas Rutas Xacobeas, que contará cun relatorio e posterior observación. As reservas para poder asistir a esta actividade deben realizarse antes do vindeiro luns 24, de nove da mañá a unha e media da tarde en días laborais, enviando un correo electrónico ao enderezo auditorio@concelloderianxo.gal (preferentemente) ou chamando ó número de teléfono 664 183 217. Ademais, no auditorio pode verse a mostra organizada pola asociación Ondiñas Mainas titulada Arte-Sanía. S. S.