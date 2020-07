Rianxo daralle xoubas á hostalería para festexar a exaltación con tapas

Rianxo. O Concello de Rianxo viña celebrando tradicionalmente, dende fai anos, en torno ó 25 de xullo, a Festa de Exaltación da Xouba. Este ano, na súa 28º edición, non quere deixar de facelo pero, polas circunstancias que estamos a vivir pola pandemia da covid-19, terá lugar mañá e o domingo en colaboración con trinta establecementos de hostelería do municipio.

“Non é momento de facer convocatorias multitudinarias, pero queremos que esta próxima fin de semana, en Rianxo se poda degustar xouba”, sinala o executivo local.

Así, o Concello vaille proporcionar lotes de xouba ós bares e restaurantes colaboradores para que ofrezan dito produto nas tapas que se sirvan durante a fin de semana. Na medida das posibilidades e sen afectar moito á mobilidade, esta fin de semana ampliaranse as zonas peonís para facilitar que os visitantes de poidan mover camiñando entre os distintos establecementos hostaleiros e tamén para posibilitar o aumento do espazo para as terrazas.

“Buscamos que Rianxo siga sendo destino seguro e que as persoas que se acerquen, adoptando as medidas necesarias, poidan desfrutar deste manxar nas distintas preparacións”, engaden. s. souto