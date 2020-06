Rianxo en Común insta ó Concello a financiar bonos de compra de 50 €

Rianxo. O grupo municipal de Rianxo en Común presentou unha moción solicitando ó goberno local a creación dunha liña de bonos que os veciños e veciñas poidan adquirir (un por persoa como máximo) por un importe de 20 €, e mediante os que poidan contratar servizos ou mercar produtos por un importe de 50 € nos establecementos do municipio que desexen sumarse á iniciativa.

Segundo a citada proposta, os 30 € de diferenza serían sufragados polo Concello.

“Trátase de protexer o interese xeral da veciñanza de Rianxo apoiando aos nosos autónomos, microempresas e pequenas empresas, así como aos traballadores por conta allea vinculados á actividade comercial, hostaleira e de servizos residentes na vila, contribuíndo a minimizar o impacto da crise económica provocada polo coronavirus e contribuíndo a unha reactivación da nosa pequena e mediana economía”, sinalan dende dita formación.

Asimesmo, engaden que “en torno á hostalería e ao pequeno comercio pivotan unha serie de actividades sociais que axudan a crear comunidade e a establecer vínculos entre a veciñanza” e que, ademais, “estes sectores son os que xeran boa parte do emprego local” na localidade rianxeira.

POSTURA DO EXECUTIVO. Pola súa banda, en relación con esta proposta, o alcalde, Adolfo Muíños, sinalou en declaracións a este xornal que “se ben a idea é ben intencionada, evidentemente hai que estudar non só a viabilidade económica (e neste punto paréceme desproporcionada a porcentaxe que tería que asumir o Concello), senón tamén o perfil dos destinatarios desas axudas e os conceptos, porque, do contrario, poderíamos atoparnos con que a administración local estivese subvencionando a persoas que non padeceron as consecuencias da crise económica derivada da pandemia, ou que se está financiando, por exemplo, unha mariscada”.

O rexedor dixo que debaterase a vindeira semana na xunta de portavoces e que, no tocante á regulación deses posibles bonos, “o lóxico sería facer unha gradación en función dos recursos económicos e a situación familiar dos beneficiarios”. s. s.