Rianxo terá unha escola taller sobre a confección e a publicación de webs

RIANXO. O Concello de Rianxo vai presentar nos próximos días na Oficina de Emprego de Boiro unha oferta para seleccionar ás 16 persoas que poderán participar como alumnos-traballadores no obradoiro Carnero Valenzuela-II para a formación na especialidade de confección e publicación de páxinas web. Durará 12 meses e hai que cumprir, entre outros, os seguintes requisitos: figurar na listaxe de candidatos da citada oficina; estar no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil; ter entre 18 e 30 anos; ter superada a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 ou de 45; posuír o título de Graduado en ESO, certificados de profesionalidade de nivel 2 e 1 da mesma familia e área profesional; acceso ós ciclos de grao medio ou superar as correspondentes probas; e ter superado as competencias clave precisas. S.S.