Rianxo vai prorrogar o orzamento de 2020 para ‘liberar’ o do vindeiro ano

Rianxo. A Corporación de Rianxo celebrará o vindeiro mércores ás oito da tarde un pleno extraordinario no que se comunicará a decisión de prorrogar os orzamentos municipais para o presente exercicio, pese a que xa se tiña feito un proxecto que estaba a piques de se presentar.

Deste xeito, o executivo local pretende centrarse na elaboración dos orzamentos do vindeiro ano para que poidan entrar en funcionamento en xaneiro. O alcalde, Adolfo Muíños, explica que nesta decisión “pesaron sobre todo as razóns técnicas achegadas polo equipo de Intervención. En primeiro lugar, centrarse en eliminar toda a facturación atrasada que lastraba o proxecto actual. Isto explica a presentación dun recoñecemento extraxudicial que se leva a pleno. Sen recurrir a crédito ou operacións de Tesourería prevese abordar en setembro a maior parte do gasto pendente”.

O feito de prorrogar o orzamento non impedirá participar de programas importantes de fomento do emprego como é a contratación de 20 persoas na escola obradoiro para menores de 30 anos ou incorporarse ao Pel Reactiva xunto á Deputación para mobilizar 160.000 euros dirixidos á pequena empresa.