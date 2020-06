Ribeira abre a súa Fiestra da Cultura e enche o verán con vinte e catro espectáculos

Ribeira aposta polos eventos culturais de pequeno e mediano formato para facer fronte a este verán atípico, e farao a través da organización de 24 espectáculos que se sucederán durante os meses de xullo, agosto e setembro conformando a programación da Fiestra da Cultura.

A concelleira de Cultura, María Sampedro, desgranou este calendario de eventos totalmente gratuítos e nos que se contará cun protocolo de seguridade seguindo as recomendacións sanitarias establecidas: control de aforos, uso obrigatorio de mascarillas, dispensador dunha solución hidroalcohólica, etc.

A Fiestra da Cultura reunirá concertos, actuacións cómicas, novo circo, exposicións e cine ao aire libre, que chegarán non só ó centro urbano, senón tamén a todas as parroquias do municipio.

Todos os venres e sábados de xullo, agosto e ata o 12 de setembro, día de Santa Uxía, haberá algunha proposta cultural. Os venres será a quenda do autocine, que se levará por todas as parroquias, comezando por Palmeira o 3 de xullo e rematando en Carreira o 4 de setembro, con filmes do máis variado como A praia dos afogados, Eroski Paraíso, O que arde, Superlópez ou películas de animación infantil como A Galiña Turuleca.

Os sábados celebraranse eventos en Ribeira, localizados no Paseo do Malecón ou na Praza de Porta do Sol, segundo a súa modalidade, abrindo o sábado 4 de xullo co concerto dos Dixie Kings, e traendo á cidade actuacións como Circo Chosco (festival de acrobacias, baile e humor, o sábado 18 de xullo, na Praza de Porta do Sol, ás 22.15); o espectáculo de maxia Don Gelati, de Dani García (o sábado 8 de agosto, na Praza de Porta do Sol, ás 22.15); a compañía Asacocirco co seu Circo de Lume (o sábado 22 de agosto, na Praza de Porta do Sol, ás 22.15); Os contos de Pablísimo; Superheroe de Fran Rei; a gala Circando ou os concertos da Gramola Ye Ye, a Gallaecia Small Band e as nosas Tanxugueiras, coa xira titulada A Contrapunto.