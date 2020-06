Ribeira bonifica as estancias de nenos en campamentos de iniciativa privada

Ribeira. No ánimo de favorecer a conciliación laboral e familiar e, ao tempo, axudar ás empresas de ocio infantil locais en tan difíciles circunstancias, o Concello de Ribeira lanza unha iniciativa pola que subvencionará a participación de nenos e nenas do municipio en campamentos de verán lanzados pola iniciativa privada da localidade.

A concelleira de Cultura, María Sampedro, deu a coñecer esta fórmula que substitúe excepcionalmente a uns campamentos municipais cuxos trámites para contratalos por un período de dous anos quedaron paralizados polo estado de alarma.

Como alternativa, por medio duns bonos de conciliación, a administración local subvencionará con 100 € por alumno e mes (xullo e agosto) aos participantes en campamentos cuxos dous proxenitores (ou proxenitor se son familias monoparentais) traballen, mentres que no resto dos supostos esta rebaixa será de 50 euros ao mes.

O vindeiro luns 22 abrirase un prazo de preinscrición no centro Lustres Rivas para que os interesados poidan anotar ós seus fillos e fillas e deixar constancia da antedita situación laboral.

A edil explicou ademais que se concederán facilidades para que, de ser necesario, se utilicen instalacións municipais no desenvolvemento destes campamentos, incluso nas parroquias. De feito, unha das empresas coas que se contactou vai programar o seu campamento no pavillón de Palmeira, en tanto que a asociación TDAH levará a cabo un campamento propio na casa de cultura da parroquia de Aguiño.

Outra das iniciativas das que informou María Sampedro ten que ver coas escolas municipais de surf, windsurf e paddle surf, que este verán asume a concellería de Cultura xunto coa de Deportes, incrementando desta forma o número de prazas.

Neste senso, as prazas de surf pasarán de 70 a 100 nunha escola que este ano será desenvolvida por Grip Surf School, con base en Corrubedo. As de windsurf e paddel surf, de 40 a 60 prazas en total, correrán a cargo nesta ocasión de Geckos Surf & Sup School, con sede en Santa Uxía de Ribeira. s. s.