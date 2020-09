Ribeira exhibe as obras gañadoras do premio Luis Ksado de fotografía

RIBEIRA. O centro Lustres Rivas de Ribeira acolle ata o día 26 a exposición itinerante do XV Premio Luis Ksado de Creación Fotográfica, promovida pola Deputación da Coruña e na que resultaron galardoados ex aequo Javier Arcenillas, coa serie Gangborder, e Alejandro Real, con Fillos de Breogán. Ademais, exhíbense as series fotográficas correspondentes a outros catro finalistas: Carlos López (Calrús) con A epifanía etíope, Juan Medina con Nuestra memoria, Fuco Reyes con Un breve momento de locura, e Rosa Taboada con Los paraísos artificiales. En Gangborder, Arcenillas retrata a violencia e tamén a humanidade que rodea ás maras salvadoreñas, mentres que Fillos de Breogán é unha viaxe ao pasado que inmortaliza rostros de persoas anónimas de Galicia cuns trazos característicos dos pobos do centro e o norte de Europa. S. Souto