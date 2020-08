Ribeira inicia en 15 días la remodelación de la avenida das Caroliñas

Mientras otros concellos de la zona, como Noia o Porto do Son, empezaron a ejecutar en pleno verano las ambiciosas reformas de sus respectivas fachadas marítimas (aprovechando que no se iban a poder celebrar las grandes fiestas con las que habrían sido incompatibles), Ribeira todavía no ha iniciado la segunda fase de la remodelación de la suya, que afectará a la avenida das Caroliñas.

Y es que la actuación ya está adjudicada desde hace siete meses y, a estas alturas, la empresa adjudicataria (Ponciano Nieto S.L.) todavía no ha entregado en el Concello ni el plan de trabajo ni el de seguridad y salud laboral.

Según pudo saber este diario, la empresa tuvo que modificar el plan de obra previsto, a petición de la administración local. Así, en vez de levantar el firme en todo el vial, deberá hacerse por tramos, para que la afectación al tráfico rodado sea la menor posible. La previsión del ejecutivo ribeirense es que los trabajos den comienzo a mediados del mes de septiembre.

DURARÁ CINCO MESES. La obra, que cuenta con una inversión de 441.833,97 euros, será financiada por Portos de Galicia en virtud del acuerdo firmado en abril del pasado año con el Concello, que se encargó de licitarla y de elaborar el correspondiente diseño. El plazo de ejecución previsto es de 5 meses.

El proyecto incluye la habilitación de un único carril de circulación en dirección salida y la ampliación de la isleta ajardinada central, dotando así a la zona de más espacios verdes. Se mantendrán sin embargo los dos carriles de entrada. En lo que respecta a la parte más próxima a las vivendas, se hará una gran acera pegada a las fachadas, y el área será reordenada habilitando plazas de aparcamiento en batería y aumentando el espacio de uso destinado a los viandantes.

Además, en la parte más próxima al puerto se creará un carril bici que conectará el tramo existente entre la avenida del Malecón y O Touro con el del paseo marítimo de Coroso, de tal modo que toda la franja litoral de la ciudad será perfectamente recorrible en bicicleta, con el fin de facilitar así este medio de transporte alternativo.

CANALIZACIONES. Asimismo, la actuación prevista incluye la instalación de nuevas canalizaciones de aguas pluviales. Se colocarán 180 metros de tubería de PVC de 315 milímetros de diámetro, así como 15 acometidas, 45 arquetas y 5 pozos de registro.

La ambiciosa remodelación de la avenida das Caroliñas (que conecta las avenidas del Malecón y de A Coruña) se llevará a cabo en el tramo comprendido entre la rotonda que hay al final de la misma (donde comienza el paseo marítimo de Coroso) y la de las Amas de Casa, incluyendo la reforma integral del parque García Bayón.