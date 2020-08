Ribeira licita melloras por 86.349 euros no complexo da Fieiteira

Dez empresas optan á instalación dun circuíto de Pump Track (para percorrer con monopatín sen impulsarse co pé ou con bicicleta sen a necesidade de dar pedais, só co impulso da inercia adquirida nos saltos e peraltes) na parcela anexa ó complexo polideportivo da Fieiteira (Ribeira).

Disporase nunha superficie de 800 metros cadrados e contará cun trazado parecido a un boomerang, con curvas comprendidas entre 70 e 170 graos e cinco rectas definidas por distintos obstáculos ata sumar unha lonxitude de corda total de 100 metros.

Todo o percorrido manterá unha anchura de 1,80 metros. As obras inclúen a limpeza e nivelación do terreo, canalizacións de auga, perfilado de obstáculos, revisión e proba do circuíto en terra, asfaltado, sinalización e acabado de zonas internas.

O proceso de licitación incluía tamén a próxima adxudicación doutro lote na mesma actuación con obras de mellora no vestiario do campo de fútbol da Fieiteira, na terraza situada enriba da sauna (coa fin de impermeabilizala e evitar posibles filtracións de auga) e no almacén situado nas inmediacións da pista de atletismo (reformaranse tanto a cuberta como o chan e as paredes interiores). Para este lote presentáronse un total de oito ofertas ó concurso.

O global da actuación ten un orzamento de 86.349 €, IVE incluído, e recibiu unha achega de 40.000 € de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.