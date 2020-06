Rocío Leira faise co premio Anxel Fole coa obra ‘Afogada’

A escritora ceense Rocío Leira segue sumando premios, e onte incorporou á longa lista de galardóns o Ánxel Fole, como gañadora do XXII Certame de Narración Curta coa súa obra Afogada.

Convocado polo Concello de Lugo, en colaboración coa editorial Xerais, os membros do xurado destacaron a “calidade das voces narrativas presentadas e a orixinalidade e dificultade da estrutura proposta pola autora”.

Subliñan asemade a súa “excelencia como novela de intriga, tanto pola súa estrutura formal, desde a utilización da multiperspectiva, a diversidade da tipoloxía textual e a polifonía de voces narradoras, así como a riqueza temática que expresa”.

Sinalar que o xurado estivo formado por Ánxela Gracián, tradutora, escritora e editora; Manuel Bragado, ensaísta, crítico e editor, en representación de Edicións Xerais, e Xosé Antonio Neira Cruz, escritor, xestor cultural, tradutor, editor, guionista e xornalista, gañador da pasada edición do certame.

A autora di que para ela foi unha “sorpresa” e amosou a súa satisfacción “pois este é un premio de bastante prestixio e ademais a novela de intriga é un xénero que me atrae moito e é a miña grande aspiración agora”. Síntese tamén moi reconfortada porque “crear unha novela require moito tempo, e esta é unha recompensa a ese traballo, que agora verá a luz e vai iniciar unha nova andadura”, e subliña que para ela “é un dobre premio, porque vai ser publicada en Xerais”, ademais de ter unha dotación económica importante: 4.000 euros.

Esta é a terceira novela para adultos de Rocío Leira e, ao igual que as anteriores é de intriga. Todo comeza co afogamento dunha moza na praia do Orzán que, de primeiras, semella accidental, pero que a medida que avanza o relato vai dando un xiro inesperado e aumentando o interese do lector dun xeito “excelente” como recoñecen os membros do xurado.