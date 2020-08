Se deteriora el pavimento de la vía de Deán utilizada para esquivar obras

Ribeira. Cada vez que la avenida de Ferrol, en Ribeira, está en obras y, sobre todo, si ello obliga a cortar un carril mediante semáforos portátiles, muchos conductores echan mano de un desvío para esquivar las retenciones: el estrecho vial paralelo que atraviesa el barrio de Déan Pequeno desde la rotonda de Xarás hasta la de Padín.

En consecuencia, el tráfico se incrementa notablemente en esa zona, con dos agravantes añadidos: el doble sentido de circulación por un único carril, y la alta velocidad a la que transitan algunos coches.

Los vecinos de Deán Pequeno parecen resignados a esta realidad, pero se quejan del peligro que tiene para ellos y de los daños que un tráfico tan intenso está provocando en el pavimento.

De estos hechos se hizo eco también el BNG, que registró una iniciativa instando al Concello a acometer mejoras en el firme y a renovar el tramo empedrado, que presenta un deterioro importante.

Al respecto, la formación indica que “no espazo empedrado que hai uns metros máis arriba do cruceiro de capela que existe no lugar de Deán Pequeno, o firme deteriorouse e abríronse unhas fochancas dun tamaño considerable que poden supoñer un risco para a seguridade viaria e para os peóns que por alí pasan”. Añade además que “uns metros máis arriba existe unha tapa de sumidoiro que se atopa varios centímetros por debaixo do nivel da estrada, o que obriga a moitos vehículos que soben a deterse e manobrar para poder esquivar este desnivel”. s. s.