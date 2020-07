Semana Verde acolleu as probas para as 139 prazas de Policía Local

Silleda. Máis de 570 aspirantes optarán a unha das 139 prazas de auxiliares de Policía Local que oferta a Xunta través da convocatoria unificada na Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) publicada o pasado 22 de maio no Diario Oficial de Galicia polo trámite de urxencia. Os participantes realizaron onte, no recinto da Feira Internacional de Galicia, en Silleda, o segundo exercicio do test de coñecemento, así como a proba de avaliación de coñecemento de lingua galega para os non exentos.

A proba de coñecementos consistiu en 50 preguntas tipo test do temario proposto na convocatoria con catro respostas posibles e soamente unha correcta. Os aspirantes dispuxeron dun total de 60 minutos para respondelas. As respostas correctas publicaranse hoxe na web da Agasp e o luns coñecerase a listaxe de aptos nesta segunda proba.

Dáse así continuidade ao proceso que comezou a semana pasada coas probas físicas no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, nas que os participantes tiveron que cumprir o protocolo en relación ao covid-19 que incluía a obrigatoriedade de levar máscara e manter a distancia social, así como presentar unha declaración responsable sobre a ausencia de síntomas do virus nos últimos 14 días.

Os aspirantes aprobados e os incluídos na listaxe de reserva do proceso selectivo deberán superar un curso de capacitación teórico-práctico na Agasp como requisito para ser contratados como auxiliares de policía local. Logo de rematar esta formación, os candidatos poderán elixir destino, polo que os concellos xa poderán proceder á súa contratación. Ademais, ao haber unha lista de reservas, cubriranse todas as prazas aínda que haxa renuncias.