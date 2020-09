Semana Verde llenará su feria de belleza canina este fin de semana

Cerca de 700 perros procedentes de España, Portugal e Inglaterra participarán este fin de semana, los días 5 y 6 de septiembre, en las tres competiciones de belleza caninas que tendrán lugar en el ring verde del recinto ferial de Silleda.

Estas pruebas, que son la 93ª y la 94ª Exposición Nacional Canina Feira Internacional de Galicia Abanca y la 41ª Exposición Internacional Canina Feria Internacional de Galicia Abanca, son citas de máximo nivel, ya que las exposiciones representan la categoría más alta dentro de este tipo de concursos.

Organizadas por la Sociedade Canina Galega, estas competiciones tienen como objetivo buscar a los ejemplares más semejantes a los estándares de la Federación Cinológica Internacional (FCI), y así reconocer a los mejores ejemplares para la cría. Para esto, explican desde la organización, se juzgará la morfología, movimientos y carácter de los perros.

Las categorías de estos concursos serán Muy Cachorros, Cachorros, Joven, Intermedia, Abierta, Veterana y Trabajo, esta última para perros de utilidad y caza que tienen certificado de trabajo.

También contará con la categoría de Campeones, en la que podrán participar aquellos ejemplares que tengan algún título de campeón. Además, los participantes en las anteriores categorías pueden competir en Parejas y en Grupo de Cría.

Desde la organización precisan que en los concursos se premiará al mejor perro de cada raza en Muy Cachorros, Cachorros, Joven y Adulto, los cuales irán a la final de grupo. Hay once conjuntos de los que saldrán otros tantos vencedores, uno por grupo. Entre estos once ganadores se elegirán los mejores del concurso, el Best in Show en Muy Cachorros, Cachorros, Joven, Veterano y Razas Españolas.

El campeón absoluto será el Best in Show de Adultos. Asimismo, tanto en las Exposiciones nacionales como en la internacional obtendrán puntos para el Campeonato de España y también el Campeonato Internacional.

Por otra parte, estas competiciones puntúan para el Mejor Perro del Año en Galicia de los Socios de la Sociedade Canina Galega, campeonato para los miembros de esta entidad que comienza el día 1 de enero y finaliza con el último concurso del año.

Además, sirven para seleccionar a los perros que serán invitados a la Gala TOP32, en la cual se invita a los treinta y dos perros que obtuvieron más méritos durante todo el año anterior en las exposiciones y concursos que celebra la entidad en Galicia.

Cabe recordar que dado que este evento tiene lugar en la primera exposición del año siguiente, los seleccionados este año participarán en la Gala TOP32 del próximo año 2021.

PROTOCOLO Hay que indicar que la Sociedade Canina Galega ha establecido un protocolo anticovid para garantizar la seguridad sanitaria de todos los asistentes a estas exposiciones, cuya entrada será libre para los visitantes.

De esta forma, además de la obligatoriedad del uso de mascarilla y la disposición de hidrogel, en distintas zona del recinto en el que se desarrollan las pruebas, los participantes deberán llevar carpa propia y tendrán limitado el número de acompañantes por ejemplar canino.

Indicar, por otra parte, que en el ring del recinto ferial se establecerá un circuito de entrada y otro de salida, además de colocar carteles recordando las recomendaciones de guardar la distancia, tanto entre los asistentes como entre los participantes, y de no felicitarse por los resultados mediante gestos que impliquen contacto.