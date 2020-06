Sen usuarios os sábados no dispensario da Baña

A BARCALA. A delegación de saúde da Confederación Intersindical Galega, CIG, pensa seguir manifestándose diante dun centro de saúde da capital bañesa no que reordenaron horarios e obrigan á matrona a prestar servizo os sábados. E farano cun dato contundente divulgado nos últimos días: “Cero pacientes rexistrados” no sexto día da semana ao longo do último medio ano. Segundo as mesmas fontes, trátase “dun despilfarro de cartos públicos” e, de calquer xeito, opinan que, de asumir a actividade na fin de semana, sería necesario “dotar de recursos” ao servizo, xa que a traballadora citada ten que atender soa nas instalacións. Pola súa banda, dende o Sergas lembraban despois de acordar a medida que, grazas ao reaxuste introducido “haberá asistencia efectiva todos os días, menos o domingo”, e ata a data de hoxe non manifestaron intención algunha de mudar a súa decisión. O rexedor e a oposición bañesa tamén participan nas protestas. m. m.