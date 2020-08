Sendeirismo para aprender e gozar da natureza con Íntegro

No seu afán por adaptarse á nova realidade imposta pola pandemia do covid-19 e seguindo as recomendacións para frear a súa propagación, a Asociación Íntegro quere axudar a mudar os hábitos sociais e procurar novas formas de entretemento e diversión no tempo de lecer.

Con tal fin, ao abeiro do programa Iniciativa Xove, financiado pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Consellería de Política Social, está a promover diversas rutas de sendeirismo pola Costa da Morte encamiñadas á aprendizaxe, observación e interpretación da natureza polo miúdo, así como a sensibilizar e concienciar á cidadanía sobre a importancia de respectar e protexer o medio ambiente.

Dende Íntegro consideran que as actividades ao aire libre e o contacto directo coa natureza “están a converterse nunha alternativa ideal para o tempo de ocio, capaz de garantir o cumprimento das novas restricións sanitarias, ademais de fomentar novos valores para o desenvolvemento dunha vida máis saudable e respectuosa coa contorna”.

A iniciativa contempla un ciclo de rutas que discorrerán por diferentes localidades da Costa da Morte “de gran beleza paisaxística e riqueza medioambiental”. Así, percorrerán os treitos costeiros entre Caión (A Laracha) e Baldaio (Carballo) e de Camelle a Arou (Camariñas), ademais dos paseos marítimo-fluviais de Laxe e Cabana de Bergantiños.

Trátase dunha actividade dirixida a mozos e mozas con idades comprendidas entre os 16 e os 35 anos. Os interesados en participar deben inscribirse canto antes enviando un correo electrónico a info@integro.es. A data e o horario de cada ruta concretarase cos asistentes unha vez rematada a inscrición.

Coa finalidade de preservar a saúde dos participantes e cumprir estritamente coas medidas de prevención establecidas para evitar a propagación do covid-19, cada grupo estará formado por un número moi reducido de persoas, que deberán someterse a un control de temperatura e hixiene de mans antes da saída e terán que usar máscarda durante a camiñada. Ademais, os sendeiristas deberán levar roupa e calzado cómodos, protección solar, gorra e bebida abundante para combater o calor.

Dende Íntegro animan a sumarse a este proxecto para desfrutar dunha xornada “na que aventura, diversión e aprendizaxe estarán aseguradas”, sinalan.

OBRADOIRO 3R. Por outra banda, e seguindo coa súa política de protección medioambiental para lograr un mundo máis equilibrado e sostible, a Asociación Íntegro porá en marcha a vindeira semana unha nova acción formativa incluída tamén no programa Iniciativa Xove impulsado pola Xunta de Galicia.

O contido do obradoiro, que se desenvolverá en horario de tarde nas instalacións da asociación en Nantón (Cabana de Bergantiños), xirará arredor da regra das 3R (reducir, reciclar e reutilizar) e a importancia de aplicalas a nosa vida cotiá para salvar o planeta e xerar hábitos de consumo responsable.

O equipo directivo e de profesionais de Íntegro está a traballar para que todas as actividades que promoven se poidan desenvolver do xeito máis seguro por parte dos usuarios. Así, a comezos deste mes, grazas á colaboración desinteresada da empresa Sysdegal Saúde Ambiental, limparon e desinfectaron todas as instalacións do centro, así como os vehículos dos que dispón o colectivo que, dende 1992, vén traballando pola mellora da calidade de vida e na defensa dos dereitos das persoas con diversidade funcional da Costa da Morte.