Sigue en marcha o Pasatempo de Verán en Vedra

VEDRA. Dende o pasado mes de xullo o Concello de Vedra puxo en marha un completo programa estival titulado ‘Pasatempo de Verán’. Obradoiros, sesións de exercicio, andainas, música... As actividades que acolle o proxecto están dirixidas a todos os públicas e ademais programadas en distintas franxas horarias. A pesar do mal tempo, a actividade continúa. Onte tocou Noitiña de conversa con Estrella Camino Bouzón e hoxe terá lugar un concerto de música da Ulla-Deza Brass Band na nave da estación de Santa Cruz de Ribadulla ás 21.30 horas. As inscricións permanercerán abertas ata as 14 .00 horas no enderezo electrónico casadospeons@concellodevedra.com. A.P.