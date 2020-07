Silleda reparte este mes os últimos composteiros entre a veciñanza

Silleda. Coa intención de mentalizar á poboación na urxencia de cambiar os hábitos para frear o xa máis que patente cambio climático, o Concello de Silleda ultima a súa campaña Dalle unha nova vida ao lixo. Compóstate ben. Este mes procederá a repartir os últimos composteiros entre a veciñanza, e en total, serán máis de 150 os que se acheguen aos silledenses. O proxecto comezou coa formación da veciñanza das parroquias de Ansemil, Martixe, Breixa e Carboeiro, aos que xa se lle entregaron os composteiros, e un manual de boas prácticas redactado polo Concello. Nesta última fase o programa ábrese tamén a todos os silledenses interesados. Iso sí, deberán estar empadroados, contar cunha propiedade axeitada para a instalación e colaborar co seguimento da iniciativa.

A devandita entrega será realizada ata esgotar as existencias, seguindo a orde de inscrición das solicitudes. Para iso, durante este mes de xullo porase á disposición da veciñanza un número de teléfono, o 986 581028 para pedir información e solicitar os composteiros dentro do horario de 10.00 a 14.00 horas.

Esta iniciativa chega a través do Ministerio para a Transición Ecolóxica, co Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) que outorga ao Concello de Silleda unha subvención de 13.280 euros, que corresponde ao 80% do total do proxecto, cun investimento de 20.086 euros. A través de Sogama xa entregaran cincuenta. a.p.