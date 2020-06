Silleda saca a concurso a mellora do parque de Juan Salgueiro e a dos vestiarios da piscina

Silleda. O Concello de Silleda vén de sacar a concurso dúas novas actuacións. Así o martes publicouse a licitación da mellora do parque da praza Juan Salgueiro, que sae a concurso por un importe de 100.850,66 euros, IVE incluido. Este espazo público infantil remodelarase por completo. Trátase dun dos parques máis concorridos da vila, con elementos de xogo moi deteriorados polo paso do tempo.

As ofertas poden presentarse nun prazo de 13 días naturais. O prazo máximo da execución das obras é de 2 meses. O anuncio, prego de bases e tamén o proxecto de remodelación poden consultarse no perfil do contratante, tanto da web municipal como na sede electrónica do Concello.

Tamén licitaron o proxecto denominado Mellora da eficiencia enerxética dos vestiarios da piscina e campo de fútbol de Silleda”. Trátase da reforma integral dos vestiarios da piscina, que dan tamén servizo aos usuarios do campo de Outeiriño. O prezo de licitación, é de 84.847,91 euros (IVE incluido). Realizase con fondos municipais e coa aportación de 30.000 € do Fondo de Avaliación Ambiental. arca.