Socorristas para 24 concellos de Área

servizo. A orixe do socorrismo está, coma case todo, en Oriente. Foi no 1708 cando empezou a operar a Asociación Chinkiang de China para o Salvamento de Vidas rescatando mariñeiros en problemas. Xa no século vinte, chegaba o boom das piscinas municipais, enchendo Galicia de instalacións que, loxicamente, contaban co servizo de salvagarda para que os bañistas puidesen desfrutar con seguridade durante a canícula. E, por suposto, nesta época na que o coronavirus anda aínda xogando ás agachadas con nós, ese persoal vai ser imprescindible para que se cumpran as medidas de seguridade coas que temos que convivir, e máis nos complexos acuáticos onde acude xente de fóra (que, a poucos se lles escapa, teñen igual dereito que os veciños). Logo, o investimento está ben xustificado.