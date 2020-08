Solicitan á Xunta que non se peche a escola unitaria de Cumiáns

A Laracha. A deputada do BNG, Mercedes Queixas, acompañada dos edís nacionalistas da Laracha, rexistrou no Parlamento de Galicia diversas iniciativas demandando á Xunta que dé marcha atrás na decisión de pechar a escola de Cumiáns.

É, segundo o portavoz do BNG larachés, Xoán Sande, “a última unitaria que queda no Concello da Laracha, e conta con cinco nenos e nenas inscritos para o vindeiro curso”.

Para os nacionalistas, que estiveron acompañados dun grupo de veciños e veciñas e representantes da Federación de Anpas da Costa da Morte para expresar o seu malestar, “o peche desta escola, ademais de amosar o nulo interese do goberno do PP polo rural, supón unha irresponsabilidade nun momento como o actual no que as escolas rurais son un valor engadido para a protección fronte á covid”.

Por iso, a través das súas iniciativas parlamentarias, os deputados do Bloque Nacionalista Galego instan ao Goberno galego “a tomar en consideración o tempo excepcional que estamos a vivir para reverter esta decisión de peche, mantendo aberta esta escola durante este curso, de maneira que as cinco crianzas matriculadas poidan recibir un ensino de calidade con garantías sanitarias e non sexan derivadas a un colexio masificado”. M. LAVANDEIRA