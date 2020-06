Solicitan ampliar a zona de interese arqueolóxico do Monte de San Lois

Noia. O BNG de Noia presentou unha moción plantexando que se amplíe nos plans de ordenación vixentes e por aprobar a área de especial protección no Monte de San Lois como conxunto arqueolóxico; que se proceda ao estudo e catalogación do petróglifo atopado; e que se realice unha prospección da superficie do monte liderada polo servizo de arqueoloxía municipal co gallo de atopar posibles elementos patrimoniais aínda non descubertos.

O Bloque solicita tamén “poñerse en comunicación coas comunidades de monte veciñal en man común e cos posibles donos particulares do territorio do San Lois para traballar conxuntamente na realización desas tarefas”.

Ademais, a formación suxire dar providencia ao servizo de arqueoloxía municipal para a realización dun informe sobre as actuacións necesarias para poñer en funcionamento os acordos anteriores e elevar o mesmo á Dirección Xeral de Patrimonio para que faga as consideracións pertinentes acerca do interese deste área e a posible colaboración por parte de dito servizo”.

“O feito de que exista no San Lois un poboamento, unido ás evidencias de que poidan existir tanto petróglifos coma outros elementos arqueolóxicos, fan pensar con bastante certeza que esta montaña supoñía en tempos pasados o que é coñecido na bibliografía coma un Santuario de Altura, no que a ascensión ao monte alteraba o estado de consciencia das persoas que se dispuñan a observar unhas vistas celestiais”, din os nacionalistas.

Asimesmo, indican que “a orientación cara o leste dos puntos de observación fan pensar nunha tipoloxía concreta como son os Santuarios do Fin do Mundo”.

Según o BNG, deberíase facer unha prospección da superficie do monte para atopar e catalogar elementos arquitectónicos, así como tratar a zona como conxunto arqueolóxico de xeito provisorio para que a área de protección integral que xa afecta ao cumio da montaña se estenda ó resto do territorio do San Lois e se poda recuperalo “como o referente histórico, patrimonial e cultural que debera ser”. s. s.