Solicitan más unión para conservar el Camiño dos Faros

Hace ya más de seis años que se inició el proceso para homologar O Camiño dos Faros como Ruta de Gran Recorrido GR pero, a pesar de haber sorteado mil y un trámites burocráticos y participar en más de 70 reuniones, desde la asociación promotora lamentan y, al mismo tiempo, se preguntan “¿por qué no se homologa?”.

Con el fin de que todo el mundo pueda sacar sus propias conclusiones, han elaborado y difundido a través de la web caminodosfaros.com y sus redes sociales un amplio dossier que describe pormenorizadamente todo el proceso realizado.

Llegados a este momento, la presidenta de la Asociación O Camiño dos Faros, Cristina Alonso, cree que es el momento de que “Costa da Morte se pronuncie” y que, entre todas las partes interesadas, decidan si procede o no homologar la ruta, al tiempo que demanda “más unión y trabajo en conjunto”.

Desde el colectivo tienen claro que “homologarla es el futuro, porque sin homologación no hay gestión, no hay protocolo de limpieza, no hay señalización, no hay seguridad, no hay control medioambiental, no hay nada”. Y aseguran que “esto no lo decimos nosotros, es el mundo del senderismo y del turismo de naturaleza el que se expresa”.

Reiteran además que el camino “es como es y diluirlo no es una buena idea”, y lamentan que, después de tantos años y de haber conseguido una subvención de la Diputación de casi 80.000 € para homologarlo, “ahora se nos dice que la asociación no puede homologarlo”.

A pesar de todos los obstáculos, Cristina Alonso, asegura que aunque todo esto “desmotiva y sientes impotencia, la asociación seguirá trabajando porque estoy convencida de que, entre todos, lo conseguiremos”.

Agradece el esfuerzo que están realizando los nueve concellos por los que discurre el Camiño dos Faros para limpiar la ruta en sus municipios “porque siempre tuvieron clara la importancia de esta senda”, pero cree que la conservación y el futuro debe pasar por una acción conjunta “que haga posible mantener todo el recorrido limpio y bien señalizado los 365 días del año”.

Una labor de la que se encargó durante años la propia asociación y que, desde que dejaron de hacerla, “unos concellos limpian en junio, otros en septiembre, otros muchas veces, otros menos, uno le da 80 centímetros de ancho, otro 40 y algunos 2 metros”, cuando esto requiere, añade la presidenta de la asociación, “de unidad de acción y una regulación”.

Desde el colectivo mantienen su firme objetivo de convertir y consolidar el Camiño dos Faros como la columna vertebral de un turismo sostenible y responsable en Costa da Morte. El tiempo dirá qué ruta es la elegida.