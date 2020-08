Solicitan os populares de Melide unha explicación polo peche do mercado

MELIDE. O PP de Melide reitera a “necesidade de que o goberno local bipartito melidense xustifique a medida que tomou na última semana para clausurar o mercado dominical ata, polo menos, o 5 de setembro”. Indican que “non deixa de ser sorprendente” que se decida, “en principio, unilateralmente”, pechar o mercado dos domingos facendo “un grave dano aos produtores e aos consumidores, en definitiva a Melide, cando existen protocolos debidamente aprobados pola Consellería de Medio Rural para evitar contactos”. O que se debería de ter feito, a xuízo dos populares, “é incrementar a vixianza no cumprimento e o control deses protocolos así como das medidas anti-covid xa que todos sabemos que o risco cero non existe”, sentencia o PP. Indican que non quedarán “impasibles” ante o prexuízo. A.P.