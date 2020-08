Sorteos, talleres e música

A Estrada. A Asociación de Comerciantes da Estrada (Acoe) organizará dende mañá e ata o domingo o mercado de verán, que se desenvolverá ao aire libre, na Praza do Concello. A primeira xornada arrancará ás 17.00 horas, e ata as 22.00 estarán abertos ao público os 19 stands participantes, todos eles pertencentes a negocios da vila, e que presentarán grandes descontos. Ademais a tarde de mañá estará amenizada pola música da batucada, que percorrerá as rúas do municipio de 19.00 a 20.00 e de 21.00 a 22.00 horas. A xornada do sábado arrancará xa a partir das 10.00 e os comerciantes tomarán un pequeno descanso entre as 15.00 e as 17.00 horas. A partir das 12.00 haberá pasarúas de man da banda de música municipal e batucada. Desenvolveranse tamén actividades infantís pola tarde. O derradeiro día, o domingo 23, repetirase a programación.

Por certo que se sortearán 5.000 euros en vales de compra durante os tres días.