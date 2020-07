Tachan de “cinismo político” as queixas dos alcaldes pola autovía

Vimianzo. Os portavoces do PP de Costa da Morte cualificaron onte de “electoralistas” e “oportunistas” as queixas dos alcaldes socialistas que reclaman a continuidade da autovía. “Hai que ser moi inxenuo ou coñecer moi pouco á xente desta comarca para tratar de enganalos repetindo moitas veces a mesma mentira”, aseguran.

Sinalan que reunirse “para facer unha foto reclamando unha obra que xa se está a facer é unha mostra máis da incoherencia do PSOE, que sempre vai poñer as súas siglas por diante dos veciños”. Tachan de “cinismo político de alto nivel” a postura adoptada polos socialistas, a quen lles lembran que “non teñen a mesma vehemencia” á hora de facer as reclamacións en asuntos que son competencia do Goberno central, “como son as graves consecuencias que vai ter a modificación da Lei de Costas para as empresas e os traballadores da comarca, ou o acceso ao polígono industrial de Vimianzo”.

Neste senso, sinalan que a devandita conexión “é responsabilidade do Goberno central como promotor” e, engaden os populares, “non escoitamos aos rexedores reclamar esta actuación. Para chamar á porta de Madrid parece que se quedaron afónicos ou non saben ben onde hai que reclamar”. M. R. l.