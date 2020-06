Tordoia abre ao público a piscina con control de acceso e zonas acotadas

TORDOIA. O Concello de Tordoia abre hoxe ao público a piscina municipal. Todos os veciños poderán desfrutar de balde das instalacións, mentres que as persoas que procedan doutros lugares terán que abonar 1 euro. Para evitar contaxios e facer segura a estancia nas piscinas, o goberno local explica que van facer controis de acceso. De momento non hai que solicitar cita previa, pero no caso de que sexa necesario, o Concello valorará usar unha app para reservar oco nas instalacións. Ademais cada zona estará acotada con conos para manter a distincia de seguridade, e incluso se ampliou a zona de xardín en case 120 metros cadrados. Tordoia inaguraba xa o pasado luns a tempada de verán cos campamentos. Están dirixidos a cativos de entre 3 e 12 anos e desenvolveranse ata o 10 de setembro. Fomentaranse os xogos ao aire libre. A.P.