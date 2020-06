Tordoia terá pronto parque e centro sociocomunitario

Agora que a crise sanitaria vai dando un respiro e que o verán está a volta da esquina, os concellos aproveitan para retomar proxectos e poñer a punto as estradas. Iso é exactamente o que está a facer Tordoia, que vén de anunciar a construción do que será o primeiro parque infantil da vila. “Temos algúns columpios na zona da piscina e na escola unitaria, pero ata o momento non había ningún grande. Este vai ser cuberto, levará caucho no chan e estará adecuado a todas as normativas actuais”, explica o alcalde de Tordoia, Antonio Pereiro.

O parque estará ubicado na Pontepedra, ao lado do ximnasio municipal e do Punto de Atención á Infancia. A inversión será de 40.000 €, dos que 33.000, serán aportados pola Consellería de Vicepresidencia da Xunta de Galicia, e 15.000 € polo Concello. O proxecto arrancará, segundo indicou o rexedor, en dúas semanas e a previsión é que para o mes de agosto xa esté dispoñible.

Este espazo de xogos para a cativada de Tordoia, ubicarase moi preto tamén do futuro centro sociocomunitario. Unha instalación que, indicou Antonio Pereiro, xa ten cerrada a financiación, e moi pronto será contratada. O centro está destinado a múltiples servizos. “Aínda que está pensado especialmente para os maiores, tamén se empregará nun futuro, de ser necesario, como centro de día”, apunta o alcalde. “Ademais temos previsto facer no interior un pequeno auditorio para concentrar nel a actividade cultural”, agrega. “Non podemos permitirnos construír un local para cada servizo, pero si aglutinar varios no mesmo”, sinala.

E xa fóra das futuras construcións, o Concello ten previstos a curto prazo traballos de reparación en varias vías municipais. Os máis importantes que van acometer centraranse na estrada que une Viladabade con Anxeriz. “Imos investir 413.000 euros para facer varios labores de mellora, entre eles, darlle un sobreancho”. Trátase dun vila, recoñece, que “o certo é que está en mal estado e é vital para a vila, porque une o núcleo principal de Tordoia co polígono que temos en Anxeriz”, indica.