Touro estreará o autocine o 10 e 11 en Fonte Díaz

TOURO. O Concello de Touro programa unha fin de semana de autocine en Fonte Díaz. As sesións serán os próximos días 10 e 11 de xullo, e poderase disfrutar de dúas películas dentro de cada un dos vehículos particulares, para cumprir cos parámetros de seguridade. As propostas son Ralph rompe internet, que se proxectará o venres 10 de xullo; e A esmorga prevista para o sábado 11. O lugar da proxección é o aparcamento da Sala de Festa Dona Dana. A apertura de portas está prevista para as 20.00 horas e as proxeccións comenzarán a partir das 22.30 horas. As sesións poderánse seguir dende os vehículos coa correspondente frecuencia de FM para evitar o contacto. A.P.