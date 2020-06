hoy son muchos los ciudadanos que rinde un más que merecido homenaje a los sanitarios por el duro trabajo que desarrollan en la contención del coronavirus. Un colectivo muy afectado por ese bicho letal que trabajan contrareloj para salvar vidas. Como hacen todos los años en verano los brigadistas y voluntarios que tratan de salvar montes, casas y seres humanos de unos salvajes incendios, no pocas veces provocados por esa mano poco sensible a los daños medioambientales, cuando no de vidas humanas, que genera su acción. Un trabajo poco reconocido, al que se debería prestar más atención y no sólo ponerlo en el foco mediático cuando llegue su enfrentamiento a la vorágine de un fuego que también arrasa con todo.