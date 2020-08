Tributo bañés de Afonso Eanes polos represaliados

A BARCALA. Coincidindo co Día da Galiza Mártir, a Asociación Cultural Afonso Eanes programa unha xornada de homenaxe ás persoas represaliadas durante a Guerra Civil e a ditadura franquista na Baña, o vindeiro día 17. O programa arrinca na casa da cultura bañesa a partir das 11.00 horas, co descubrimento dunha placa conmemorativa en memoria da veciñanza represaliada. De seguido, inaugurarase a exposición 80 anos. Santiago de Compostela 1936, cedida polo grupo Histagra ata finais de setembro. Esta iniciativa conta coa colaboración do Concello da Baña, que amosou o seu apoio coa unanimidade de todos os partidos que forman a Corporación municipal. Afonso Eanes logra así materializar un proxecto iniciado anos atrás e que non saíu adiante ata o de agora por falta de apoio institucional. Dende finais do ano 2015 esta entidade vén reclamando sen éxito a aplicación da Lei de Memoria Histórica (52/2007) na comarca barcaleseira, propoñendo retirar a simboloxía fascista dos lugares públicos e organizar un acto de conmemoración das vítimas barcalesas. E se ben no seu momento nin o Concello da Baña nin o de Negreira se amosaron dispostos a colaborar, a Corporación bañesa manifestou agora o seu apoio de xeito unánime. Así, dende a cultural confían en que nos vindeiros meses poida realizarse un acto semellante en Negreira. m. outeiro