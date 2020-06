Trinta e sete bandeiras azuis foron repartidas onte en Laxe

A vila de Laxe acolleu onte o acto de entrega das 37 bandeiras azuis que este verán ondearán nos areais de catorce concellos da provincia da Coruña, das cales 14 corresponden a praias de oito municipios do litoral de Área de Compostela. As escollidas son a de Caión, na Laracha; Barraña, Barraña-Saltiño e Carragueiros, en Boiro; Arou, en Camariñas; Pedra do Sal, Razo e Saíñas, en Carballo; Ézaro, en Dumbría; Laxe; A Ermida, Balarés e O Osmo, en Ponteceso; e Coroso, en Ribeira.

O encontro estivo presidido pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, quen destacou que este ano “son tres concellos máis os que poden lucir esta bandeira”. Salientou que este distintivo “é un recoñecemento ao labor dos concellos galegos para manter a Galicia como a autonomía española nunha das primeiras posicións co maior número de bandeiras azuis en 2020”.

Así, Galicia mantén a segunda posición na clasificación nacional con 107 (as mesmas que en 2019), cifra que se eleva a 133 contando tamén os distintivos de portos deportivos, aulas e centros de natureza. Ademais, engadiu, “se queremos poñer a Galicia no mundo podémola pór a través das bandeiras azuis, xa que o 2,5% da totalidade mundial atópanse na nosa comunidade, polo que creo que é un bo referente”.

Con este recoñecemento, os usuarios e visitantes saben que están a gozar dun areal cunha excelente calidade das augas, con seguridade e servizos, accesible para todos e nos que rexe unha atinada xestión ambiental e a sustentabilidade.

Este ano, a maiores, a seguridade sanitaria vai ser esencial, algo no que quixo incidir tamén a conselleira, que lembrou a importancia de que se respecten nos areais as distancias establecidas así como o labor dos concellos á hora de xestionar estes espazos.

Neste sentido, Vázquez Mejuto avanzou que a partir do 1 de xullo o seu departamento porá á disposición de todos os concellos o visor de praias do Instituto de Estudos do Territorio (IET), unha ferramenta que pode resultar de utilidade a nivel municipal, xa que inclúe datos sobre os metros cadrados de cada areal, o estado das mareas e ata a localización de todas as bandeiras azuis concedidas pola Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor.

A maiores, tamén foron distinguidos como Centros Azuis o Museo Man de Camelle, en Camariñas; o Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte, de Golmar (A Laracha), e o Centro Social de Boiro.

RESTO DA PROVINCIA. Ademais das praias de Área, na provincia tamén contan con bandeira azul os areais de As Lapas, Orzán-Matadero, Oza, Riazor e San Amaro, na Coruña; A Hucha, A Salsa (Repibelo), Barrañán, Combouzas, O Reiro, Sabón e Valcobo, en Arteixo; Gandarío, en Bergondo; A Fragata - Pareixal, Doniños, Esmelle e San Xurxo, en Ferrol; Perbes - Andahío, en Miño; e Bastiagueiro, Espiñeiro, Mera, Naval e Santa Cristina, en Oleiros.

E foron recoñecidos como Centros Azuis o CEIDA, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia e o Centro de Visitantes do Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes, en Oleiros.