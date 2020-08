Un estudo e guía do patrimonio relixioso xalleiro con Capelo

O patrimonio relixioso da capital xalleira xa ten valedora. Trátase, segundo informan fontes municipais, da xove historiadora de arte Sandra Capelo Souto. Ao longo destes meses profundizou na búsqueda de información das igrexas parroquiais, capelas e ermidas do concello de Santa Comba, e toda esta información plasmarase nunha guía para veciños e visitantes.

A labor de campo que está a desenvolver Capelo implica unha intensa búsqueda do maior número de datos posibles que poñan en valor tanto os edificios relixiosos deste municipio como a súa historia. “Un traballo de constancia, paciencia, meticulosidade e detallismo para conseguir datar, describir e atopar o inicio de todo ou casi todo”, aportaba o Concello.

Coas igrexas de Cícere e Santa Sabiña bastante avanzadas, e logo tamén das visitas ao Arquivo Eclesiástico do Mosteiro de San Martiño Pinario, o estudo continúa estas semanas profundizando nas Igrexas de Santo André da Pereira, San Martiño de Fontecada, San Pedro de Castriz e, en breve, San Xoan de Grixoa e San Vicente de Arantón.

O proceso, segundo as mesmas fontes, é moi laborioso, xa que inclúe visitas, fotografiado, contraste coas poucas publicacións sobre o tema existentes... e a aventura do arquivo, lendo e relendo auténticas xoias documentais, moitas delas con case trescentos anos de antigüidade.

Só con paciencia se atopan datos da construción de retablos, tribunas, vidrierias, campanarios e campás, compra ou donación de imaxes, artistas e canteiros que fixeron os traballos de igrexas, na súa maioría enmarcadas no barroco galego, que comparten características con outras similares do noso país, e entre elas. Incluso van aparecendo datos de templos que lamentablemente xa non existen, como a igrexa antiga de Santa Comba, derruída en 1960.

Cabe destacar tamén a colaboración das veciñas de cada parroquia á que se achegan os traballos de investigación, que aportan datos e sabeduría popular, útiles tamén para profundizar na información de cada parroquia.

Esta Catalogación de Patrimonio Relixioso é un proxecto de Voluntariado Cultural no que Sandra Capelo está apoiada polo Concello de Santa Comba, a través da Oficina Municipal de Información Xuvenil, e que ten como finalidade, ademais de acadar unha publicación especializada sobre este patrimonio xalleiro, perpetualo no tempo.