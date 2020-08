Una comisión creada en Outes decidirá dónde se ubicará el parque

Outes. El impulso de un parque empresarial es la clave del despegue económico y el asentamiento de población en muchos municipios. Conocedor de ello, el gobierno de Outes se encuentra dando los primeros pasos para tratar de responder a una demanda histórica.

“Outes non conta actualmente co chan industrial derivado dunha sentenza xudicial e é compromiso da Corporación facer os cambios pertinentes no Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para incorporar unha zona que cumpra as características que require este tipo de espazos e máis as normativas existentes a nivel autonómico”, explicó el alcalde, Manuel González.

Ya cuentan con un documento base que fue presentado a los empresarios outienses recientemente. En este encuentro se plantearon las cinco localizaciones posibles que seleccionó el equipo técnico, entre las cuales sobresalen las que se sitúan en Xurisdicción y Lagoa. “Tivéronse en conta tanto a superficie como as comunicacións destas áreas”, apuntó González. Ahora, para decidir la ubicación se creará una comisión formada por todos los grupos municipales en el pleno que se celebrará mañana.

El munícipe indica que “falamos dun pequeno parque empresarial de 50.000 metros cadrados que esté ben comunicado e, a poder ser, preto da capital do Concello”. Después, la propuesta que salga adelante se adjuntará a un informe de evaluación ambiental y será remitido a la Xunta de Galicia. m. c.