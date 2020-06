Unha trintena de persoas acudiron á ruta de Touro

Touro. Da man de Galicia Sendeirismo, o Concello de Touro celebrou esta fin de semana a chamada Ruta dos tres ríos. Foi unha actividade, con 30 prazas dispoñibles, dirixida a persoas de entre 14 e 70 anos. O recorrido partiu da Área Recreativa de A Santaia para continuar despois polos Muíños da Carballa, a Fervenza do Salto das Pombas, Ponte da Laña e Ponte Basebe ata chegar á Fervenza do Inferniño.

As prazas cubrirónse na súa totalidade e a maioría dos participantes, segundo informan dende o Concello, procedían da zona do Barbanza. Os participantes recorreron un total de 20 quilómetros “gardando as medidas de seguridade aconselladas polas autoridades sanitarias”, recalcan dende o goberno local. A inciativa foi todo un éxito posto que “os excursionistas a pé e os organizadores da camiñata destacaron a fermosura desta ruta, a frondosa natureza e o limpo e coidado que estaba o percorrido”, aseguran fontes municipais. “Agradecemos aos promotores por escoller as nosas rutas, o noso entorno, o noso patrimonio natural, o noso Concello. Gracias tamén por teren sentidiño”, agregan. A.P.