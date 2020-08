Valga degusta petiscos de anguía de seis locais

VALGA. O Concello de Valga está a desfrutar das tapas de anguía que elaboran seis establecementos locais. Veciños e visitantes paladearon xa onte, e seguirano facendo hoxe e os vindeiros días 29 e 30, os petiscos de Bar Juan, Bar Pardal, Cafetería Caprichos, Bar Couceiro, Bar Pontellón e Cafetería Auditorio. As tapas sérvense de balde ao pedir unha consumición. Os clientes que desexen votar na elección da mellor deberán reunir tres selos doutros tantos locais participantes e depositar o seu voto nas urnas instaladas nos diferentes bares. O prazo para depositalo remata o vindeiro 23 de agosto. Todos os participantes entrarán no sorteo de dez vales de compra de 30 euros cada un para gastar no comercio local. Por voto popular outorgaranse tres premios: os Mandís de Ouro, Prata e Bronce. Un xurado profesional escollerá un único petisco, que se servirá o próximo ano na Festa da Anguía. Os gañadores coñeceranse o 29 de agosto no gran festexo. A.P.