Valga homaxea a Avoa Bisi polos seus 102 anos

VALGA. O Concello de Valga rindeu homanaxe esta semana a unha das suas veciñas máis longevas, María Josefa Senín Otero, de Reguengo (Setecoros), que cumpriu 102 anos de idade. Con motivo desta data especial, o alcalde, José María Bello Maneiro, acompañado polas concelleiras Carmen Gómez, Begoña Piñeiro e Malena Isorna, visitou á veciña centenaria no seu domicilio para felicitala en representación de todos os valgueses e entregarlle uns agasallos.

A Avoa Bisi, como cariñosamente a chaman na familia, recibiu por parte deo Concello un ramo de rosas, unha torta e doces para festexar o aniversario rodeada de toda a súa familia, que tamén a acompañou durante a visita dos membros do goberno local. Segundo contaron tralo acto, María Josefa soprou as candeas mentras o seus familiares e os edís facían un brinde á súa saúde. Como xa é tradición en cada aniversario da Avoa Bisi, o regalo máis agarimoso recibiuno do seu bisneto Roi,

que lle tocou unhas pezas coa gaita. Segundo os datos facilitados aos medios polos responsables municipais, María Josefa Senín Otero é a segunda veciña de maior idade do municipio pontevedrés de Valga, despois de María Bouzas Senín (Cerneira), que cumpriu tamén este verán 104 anos. Curiosamente as dúas centenarias son parentes, xa que son curmás, segundo resaltaron as fontes. ARCa