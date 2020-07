Valga inicia a selección dos cinco integrantes da brigada contraincendios

Valga. As instalacións da Escola Taller no Forno (Cordeiro) acolleron onte as probas prácticas do proceso de selección de cinco operarios para formar a brigada de loita contra incendios forestais coa que contará Valga durante un período de tres meses.

Segundo explican desde o Concello, ao exame estaban convocados un total de vinte e un aspirantes que presentaron as súas solicitudes aos postos de xefe de brigada, condutor e peón.

Os candidatos tiveron que demostrar os seus coñecementos en relación á extinción de lumes e ao material que se emprega e, ademais, realizar maniobras de uso da mangueira, a motoserra ou a desbrozadora, entre outras ferramentas.

Os aspirantes que superen esta proba práctica deberán realizar tamén unha entrevista persoal con preguntas relacionadas co posto de traballo ao que optan e, por último, un recoñecemento médico que

incluirá unha proba de esforzo. Contratarase a un xefe de brigada, a un condutor e a tres peóns forestais.

CONVENIO Para a posta en funcionamento desta brigada, o Concello e a Consellería do Medio Rural asinaron un convenio de colaboración para o desenvolvemento de accións de defensa contra incendios forestais.

Indicar que entre as funcións e tarefas a realizar por este retén terá prioridade a extinción de incendios forestais, pero tamén levarán a cabo labores de prevención e desbroce. arca