Valga manten aberto o prazo ata o 22 para pedir permiso para as cacharelas

Valga. O Concello de Valga ten aberto o prazo de solicitude de permisos para prender as tradicionais fogueiras na noite de San Xoán, do 23 ao 24 de xuño. Nesta edición, debido á pandemia do coronavirus e ás normas sanitarias avixentes en Galicia, só se autorizarán fogatas en fincas e terreos privados, quedando restrinxida a súa realización en terreos públicos.

As persoas interesadas teñen que cubrir unha solicitude (que poden descargar na páxina web www.valga.gal) indicando o lugar no que se acenderá o lume, que quedará baixo a súa responsabilidade, e comprometéndose a adoptar as medidas de seguridade e cumprir as normas das autoridades sanitarias que estean en vigor no día da celebración. A solicitude ten que entregarse, xunto a copia do DNI, no Concello. O prazo para tramitar as autorizacións permanecerá aberto ata o luns 22 de xuño.

O listado completo de solicitudes será posto en coñecemento do xefe provincial do Servizo de Defensa contra incendios do Distrito Forestal XIX Caldas-Salnés, así como dos servizos de emerxencias, que durante a noite de San Xoán, farán un seguemento das fogueiras .

As normas de seguridade que deben cumprir as persoas que vaian a celebrar o San Xoán, son, entre outras, non facer moreas dunha altura excesivamente elevadanin preto de lugares con vexetación, e non prender lume con exceso de vento. Ademais piden que se evite usar nas fogatas materiais que co vento poidan provocar un incendio.