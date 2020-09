Valga pon en marcha a depuradora para 450 veciños nas Cernadas

Valga. O Concello de Valga vén de pór en servizo a nova estación depuradora de augas residuais das Cernadas, despois de contar coa autorización de Augas de Galicia.

A EDAR dará servizo aos lugares das Cernadas e Casaldeirigo, ambos na parroquia de Setecoros. As augas residuais domésticas procedentes destes dous núcleos serán tratadas nun sistema de depuración deseñado para 450 habitantes equivalentes.

Esta infraestrutura é moi agardada polos veciños posto que na zona xa leva tempo instalada a rede de saneamento. Sen embargo non podía ofrecerse o servizo ata contar coa depuradora. As obras enmarcáronse nun proxecto máis amplo de mellora do alcantarillado nas parroquias de Cordeiro, Xanza, Valga e Setecoros e saíron adiante non sen dificultades debido a problemas co primeiro adxudicatario. O contratista abandonou as obras, o que obrigou ao Concello a ter que contratalas de novo a outra empresa.

A estación consta dos seguintes elementos: un pozo de auga de entrada bruta, arqueta con reixa de desbaste, decantador-dixestor primario, arqueta para separación de graxas, pozo de acumulación de graxas, arqueta con peneira ou cámara de descarga, entre outros. m. outeiro